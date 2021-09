정세균 "윤석열 게이트 지옥의 문 열렸다...'고발 사주' 의혹 공수처가 나서야"

"김웅과 '고발 사주' 의혹 제보자 텔레그램 대화 공개돼...구체적 증거 나온 것"

[아시아경제 윤슬기 기자] 더불어민주당 대선 예비후보 정세균 전 총리가 윤석열 전 검찰총장을 둘러싼 이른바 '고발 사주' 의혹을 두고 "윤석열 게이트, 이제 지옥이 문이 열렸을 뿐"이라며 고위공직자범죄수사처(공수처)가 수사를 맡아야 한다고 주장했다.

정 후보는 8일 오후 자신의 페이스북에 글을 올려 "검찰 사주 고발장 범죄 의혹의 실체가 드러나고 있다"라며 이같이 말했다.

정 후보는 "김웅 국민의힘 의원과 제보자의 텔레그램 대화가 공개됐다"라며 현직 검사의 개입 의혹이 구체적 증거로 사실화되고 있다"라고 말했다.

이어 그는 "김웅 의원은 오늘 기자회견에서 '정황상 제가 손준성씨로부터 그 자료를 받아 당에 전달한 것일 수도 있다'라고 말했다. 참으로 '법꾸라지'라는 단어가 생각나는 발언이다"라며 "(김 의원이) 법을 잘 아는 만큼 피해갈 길을 터놓았다"라고 비판했다.

정 후보는 "하지만 진실은 결코 피해갈 수 없다"라며 "김웅 의원 발언으로 드러난 진실은 현직 검찰이며, 당시 윤석열 후보의 오른팔이었던 대검 수사정보정책관 손준성 검사가 개입되었다는 정황이다"라고 강조했다.

정 후보는 또 "검찰 공무원으로서 저질러서는 안 되는 명백한 범죄 행위"라면서 "범죄의 목적이 윤석열 후보와 그 부인에 대한 보호이다. 검찰총장 윤석열 사단이 그들만의 목적을 위해 국가공권력을 사유화했다. 부인할 수 없는 직권남용"이라고 목소리를 높였다.

아울러 정 후보는 "공수처는 즉각 손준성 검사 및 검찰 사주 범죄에 대해 수사하라"라며 "윤석열 총장이 고발을 사주했는지 여부, 검찰이 당시 야당과 야합하여 총선 전 정치공작을 시도한 것의 실체적 진실을 명명백백히 밝혀야 한다"라고 공수처의 수사를 촉구했다.

