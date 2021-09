'폴리스랩 2.0' 추진 본격화…연구개발 착수 회의 개최

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청과 과학기술정보통신부는 과학기술을 활용해 국민과 경찰이 요구하는 치안현장의 문제를 해결하는 '치안현장 맞춤형 연구개발 사업(폴리스랩 2.0)'을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.

폴리스랩 2.0은 과제 기획부터 실증, 현장 적용까지 전 과정에 사용자인 국민과 경찰이 참여해 치안현장의 문제를 실질적으로 해결하도록 지원하는 사업이다.

양 부처는 지난 3년간 시범사업(폴리스랩 1.0)을 통해 얻은 성공적인 다부처 협업사례의 경험을 살려 긴급 현안 대응과 미래 치안 이슈 대응, 과학치안 생태계 조성 중심의 폴리스랩 2.0 사업으로 확대·개편하였다.

특히 본격적인 연구 수행 전에 과제 참여 연구자가 현장 경찰관과 소통할 수 있는 ‘사전 기획연구’를 새롭게 도입, 연구자들의 치안현장에 대한 이해도 제고 등 연구개발 효율성을 높였다.

이번 사업에 선정된 10개 과제는 ▲스마트 치안활동 전개 ▲경찰관 신체보호장비 첨단화 ▲과학적 범죄수사 대응 ▲과학치안 생태계 조성 등으로 분류해 대국민 치안서비스와 국가 치안 역량 강화를 도모한다. 이날 경찰청에서는 연구개발 착수 회의를 열고 성공적인 사업 추진을 위한 첫 발을 내디뎠다.

경찰청과 과기부 관계자는 "4차 산업혁명으로 급변하는 치안환경에 대응하기 위해서는 과학기술을 활용한 치안현장의 문제 해결이 중요하다"며 "양 부처가 공동으로 추진하는 폴리스랩 2.0 사업에 대한 아낌없는 지원으로 국민이 연구성과를 통해 첨단치안을 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr