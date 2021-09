가천대, 코딩인증제 도입

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 가천대학교가 재학생들의 소프트웨어 코딩(기계식 언어) 역량 강화를 위해 2학기부터 SW코딩 인증제를 도입한다.

가천대는 소프트웨어중심대학사업단 SW융합교육원에서 지정하는 각 교과목을 이수하고 B학점이상 받으면 인증해주는 SW코딩 인증제를 시행한다고 8일 밝혔다.

가천대는 인증을 받은 학생들에게 소프트웨어융합 장학생 선발시 가산점을 준다.

인증제는 SW학과 전공자 대상의 SW전공 코딩인증과 전공과 관계없이 모든 학생들의 수강이 가능하다.

가천대는 과학기술정보통신부 소프트웨어중심대학 1,2단계 사업에 연속으로 선정됐다.

김원 AI특임부총장(소프트웨어중심대학사업단장)은 "코딩은 4차 산업혁명 시대 언어와 같은 존재로 코딩을 어려워하는 학생들에게 코딩공부에 동기를 부여하기 위해 인증제를 도입했다"며 "초보자도 쉽게 배울 수 있는 최고 품질의 코딩교육으로 학생들의 소프트웨어 역량을 끌어 올리겠다"고 강조했다.

