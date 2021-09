[아시아경제 오현길 기자] NH농협손해보험은 추석명절을 맞아 경기도 성남에 위치한 '안나의 집'에서 쌀(20㎏) 100포를 전달했다고 8일 밝혔다.

안나의 집은 노숙인의 자활을 돕고, 경제적으로 어려운 청소년의 자립을 돕는 등의 다양한 활동을 펼치고 있는 곳이다. 농협손보가 전달한 쌀은 안나의 집에서 운영하는 무료급식소에서 사용될 예정이다.

최창수 농협손보 대표는 "코로나19 장기화로 인해 무료급식소를 찾는 이웃들이 늘어 물품이 부족하다는 이야기를 들었다"며 "안나의 집처럼 어려운 이웃이 많이 모이는 곳에 보탬이 될 수 있도록 다양한 활동을 펼치겠다"고 밝혔다.

