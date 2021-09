수소경제 앞당긴다 '수소모빌리티+ 쇼' 오늘 개막

[아시아경제 이창환 기자] 국내 최대 수소경제 관련 전시회인 '2021수소모빌리티+쇼'가 8일 오전 일산 킨텍스에서 개막식을 열고 행사를 시작했다.

올해 2회 차를 맞은 수소모빌리티+쇼에는 수소모빌리티, 수소충전인프라, 수소에너지 분야의 전 세계 12개국, 154개 기업 및 기관이 참가했다.

정만기 수소모빌리티+쇼 조직위원회 위원장은 개회사에서 "수소가 탄소중립경제의 가장 확실한 수단"이라며 "탄소중립을 위해선 화석연료를 대체하는 전기 사용 확대가 필요하다"고 강조했다.

그는 "신재생에너지 자원이 부족한 우리의 경우 해외의 신재생에너지 자원을 활용해 전기를 생산하고 그 전기로 수소를 생산한 후 이를 국내로 가져오는 비즈니스 모델을 확산해간다면 탄소중립 경제를 조기에 확실히 실현할 수 있을 것"이라며 "이러한 사업모델은 이미 도입되고 있고 이번 전시회에서 소개된다"고 밝혔다.

이어 "한국은 수소 부가가치 사슬 전반이 빠르게 발전하는 나라"라며 "세계의 수소에 대한 인식이 급변하고 있고, 특히 수소차는 충전시간 5분 내외, 1회 충전시 주행거리 1000km에다가 공기정화 기능까지 더해져 최근 더 크게 주목을 받고 있다"고 강조했다.

정 위원장은 "우리의 경우 2005년부터 여러 번 정권 교체에도 불구하고 수소에 대해선 한 목소리를 냈고 기업들은 수소사회 구현을 위한 협력을 강화해왔다"며 "이에 힘입어 우리는 수소 생산에서 저장, 운송, 활용까지 이어지는 수소 부가가치 사슬 전반을 세계에서 가장 빠르게 구축해 가고 있다"고 주장했다.

그는 "수소산업은 아직 극복해야 할 기술적 과제가 산재해 있다"며 "특히 한국은 탄소배출이 없는 그린수소를 생산할 수 있는 수전해 기술, 수소의 장거리, 대용량 운송에 필요한 액화, 액상 등의 수소 저장운송 기술 등은 많은 연구기관의 노력에도 불구하고 해외기업 대비 미흡하다"고 지적했다. "이를 극복하기 위한 연구개발(R&D) 노력이 절실하다"고 덧붙였다.

마지막으로 정 회장은 "우리나라 경제구조상 2050년 탄소중립과 2030년 기존 목표대비 35%이상 탄소감축을 실현하기 위한 수단이 제한적이라는 점을 감안할 때 민간은 탄소중립실현의 확실한 수단인 수소산업 생태계 조성과 기술혁신에 노력해갈 필요가 있다"며 "정부로서는 민간의 이러한 노력에 대해 세제와 금융, 기술과 인력 등 다각적 지원을 아끼지 말아야 할 것"이라고 주문했다.

