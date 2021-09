윤석열 측 "고발사주? 모르는 일..손준성·김웅과 가까운 사이 아냐"

[아시아경제 박현주 기자] '고발 사주' 의혹이 정치권을 흔들고 있는 가운데 윤석열 국민의힘 대선 예비후보 측이 해당 의혹에 대해 "전혀 모르는 일, 무관한 일"이라고 밝혔다.

윤 후보 캠프의 윤희석 대변인은 7일 TBS교통방송 '신장식의 신장개업'과 YTN라디오 '이동형의 뉴스 정면승부'와의 인터뷰에서 "허위로 드러난 채널A 사건, 권언유착으로 엄청난 피해를 입었던 저희로서는 '여권 의도가 있을 수 있다'는 합리적 의심을 할 수밖에 없다"고 주장했다.

윤 대변인은 "윤 후보가 연루됐다는 딱 하나의 근거가 '손준성 검사가 김웅 국민의힘 의원에게 무엇인가를 주었다'는 그 시점에 후보가 검찰총장으로 재직을 하고 있었다는 것 뿐"이라고 지적했다.

그러면서 윤 대변인은 윤 후보와 손 검사, 김 의원 사이 친밀도 여부를 들어 의혹을 반박했다. 그는 "지난해 1월8일, 윤 후보 주변 검사들을 싹 정리했던 이른바 '1차 추미애 검찰 대학살 인사'가 있었다"며 "윤 후보는 손 검사가 맡고 있는 그 자리에 기존에 있었던 전임자 위임을 원했었는데 결국 인사가 나서 손 검사가 왔었다"고 지적했다.

이어 "고발장 전달은 (인사가 난 지) 석 달이 지나지 않은 4월3일 일어났는데 윤 후보가 가까운 검사들을 다 제치고 굳이 대검에 온 지 석 달도 안 된 사람에게 정말 은밀하게 해야 되는 일을 (시켰을까). 이게 상식적일까. 은밀한 일을 시킬 만큼 가까운 검사는 아니었다"며 "또 김 의원이라는 별로 가깝지도 않았던 그런 의원에게 여러 단계를 거쳐 당에 고발을 하게끔 했을까"라고 강조했다.

한편 김 의원은 8일 오전 9시30분 국회에서 기자회견을 열고 여권 인사에 대한 고발장을 넘겨 받았다는 의혹과 관련해 공식 입장을 내놓을 예정이다.

