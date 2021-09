세계 반도체 제조장비 거래 2Q '사상 최대' 29조원…中이 1위

[아시아경제 정현진 기자] 세계 반도체 제조장비 거래액이 올해 2분기 249억달러(약 29조원)를 기록하면서 사상 최대 기록을 갈아치웠다. 중국 정부가 미국의 제재에도 반도체 굴기를 위한 투자를 이어나가면서 중국이 한국을 제치고 다시 반도체 장비 매입국 1위에 올라섰다.

8일 국제반도체제조장비재료협회(SEMI)에 따르면 올해 2분기 세계 반도체 제조장비 거래액은 249억달러로 전년동기대비 48% 증가했다. 전분기 대비로도 5% 늘어 사상 최대 기록을 세웠다.

이 중 반도체 제조장비를 가장 많이 사들인 국가는 중국이었다. 중국의 2분기 반도체 제조장비 투자 규모는 82억2000만달러로 전분기대비 38% 증가했다. 지난해 2분기 45억9000만달러에 비해서도 79%나 늘었다. 전체 반도체 제조장비 거래액의 33%를 차지하는 비중이다.

중국이 이처럼 제조장비 투자를 확대해나가는 것은 중국 정부의 반도체 산업에 대한 적극적인 지원에 따른 것으로 풀이된다. 이를 바탕으로 중국의 대표 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 SMIC는 올해 2분기에 당기순이익이 400% 가까이 급증하는 등 실적 호조를 기록했고 세계 파운드리 시장에서의 점유율도 지난 1분기 4.7%에서 2분기 5.3%로 확대됐다.

SMIC는 최근 상하이 정부의 투자를 받아 10조원 이상의 자금을 투입해 반도체 공장을 신설하겠다는 계획을 밝혀 제조장비 주문이 앞으로도 늘어날 것으로 예상된다. SMIC는 지난 3월에도 광둥성 선전 정부와 손잡고 선전에 반도체 공장을 만들기로 한 바 있다.

중국에 이어 한국은 2분기 중 반도체 제조장비 투자 규모는 66억2000만달러로 2위를 기록했다. 한국의 투자 규모는 지난 1분기 70억달러를 넘어서며 세계 1위를 기록했지만 한분기 새 그 규모가 9% 감소한 것으로 집계됐다. 전년동기대비로는 48% 증가했다.

3위는 대만으로, 반도체 제조장비 투자 규모가 전년동기대비 44% 증가, 전분기대비 12% 감소한 50억400만달러였다. 일본과 북미 지역은 각각 17억7000만달러, 16억8000만달러로 전분기보다 각각 7%, 25% 증가했으며 유럽도 7억1000만달러로 전년동기대비 54%, 전분기대비 22% 반도체 제조장비 투자가 늘었다.

