CJ푸드빌 뚜레쥬르, 온라인 실속형 추석 선물 선보여

[아시아경제 문혜원 기자]CJ푸드빌의 뚜레쥬르가 추석을 맞아 비대면 명절 온라인 선물로 부담 없는 실속형 선물세트를 출시했다고 8일 밝혔다.

최근 인기를 끌고 있는 트렌디한 쿠키·비스킷 선물세트부터 고구마, 국내산 쌀 등 가을에 어울리는 재료를 활용한 롤케이크·파운드, 대표 명절 선물인 한과·만주 전통 선물세트까지 다채롭다. 단청, 기와 등 한국적인 멋과 색채를 더한 고급스러운 비주얼의 패키지로 선물의 품격을 높였다.

대표 제품은 사브레, 버터 쿠키, 코코넛 비스킷, 아몬드 비스킷 등 버터 풍미 가득한 쿠키로 구성한 ‘정통 프렌치 쿠키세트’다. 3구, 6구 두 가지 구성으로 받는 사람 취향에 맞게 가볍게 선물하기 좋다.

‘우리 쌀 롤케이크’는 100% 우리 쌀로 만든 빵에 고소한 콩고물 크림을 더한 롤케이크로 고급스러운 패키지가 눈길을 끈다.

‘정통 한과 세트’는 달콤한 약과, 강정, 바삭한 전병 등 전통의 맛이 듬뿍 담긴 한과 세트다.

카카오톡 선물하기에서는 이달 말까지 최대 20%, 11번가에서는 11일부터 15일까지 최대 21%, 티몬에서는 20일부터 24일까지 최대 21% 할인된 금액으로 추석 제품을 구매할 수 있다. 모든 이벤트는 제휴사 사정에 따라 변동될 수 있다.

SK텔레콤 T멤버십 고객 대상 ‘티데이(T-Day) 프로모션’ 도 진행한다. T멤버십 고객이라면 누구나 9월 15일 하루 동안 오전 9시부터 뚜레쥬르 매장에서 제품 구매 시 1000원당 300원 할인 혜택을 받을 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr