애플, 14일 '아이폰13' 공개할 듯… 스페셜 이벤트 초대장 발송

[아시아경제 구은모 기자] 애플이 다음 주 온라인으로 '스페셜 이벤트'를 열고 신제품을 공개한다.

애플이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 본사에서 특별 행사를 개최한다고 7일 밝혔다.

애플은 이날 미디어에 보낸 초대장에서 14일 오전 10시부터 본사 애플파크에서 스페셜 이벤트를 열고 이를 생중계한다고 밝혔다. 초대장에는 ‘캘리포니아에서 전하는 소식(California streaming)’이란 짧은 제목이 붙었다.

업계에서는 애플이 통상 9월 신작 아이폰을 발표해온 관행에 비춰볼 때 이번 행사에서 차기작 '아이폰 13'이 공개될 것으로 예상하고 있다. 아이폰13 시리즈는 전작과 마찬가지로 기본모델인 아이폰13을 비롯해 ‘아이폰13 미니’, ‘아이폰13 프로’, ‘아이폰13 프로 맥스’ 등 4가지 모델로 구성될 것으로 보인다.

앞서 공개된 정보에 따르면 이번 시리즈의 배터리 용량은 ▲아이폰13 미니 2406밀리암페어시(mAh) ▲아이폰13·아이폰13 프로 3095mAh ▲아이폰13 프로맥스 4325mAh 등이다. 배터리가 커진 만큼 무게는 다소 무거워질 수 있다.

아이폰13은 전작과 비교해 소소한 수준의 기능 개선과 변화가 이뤄질 것으로 점쳐지고 있다. 다만 외신들은 디스플레이 상단 중앙에 검은 직사각형 형태로 배치돼 화면을 일부 가렸던 노치(움푹 팬 부분)는 크기가 작아지거나 없어질 것이라고 전하고 있다.

아이폰 최초로 위성통신 기능도 탑재할 것이라는 관측이 나온다. 저궤도(LEO) 위성통신 기능이 탑재돼 셀룰러 통신이 안 되는 지역에서 긴급상황이 발생했을 때 위성통신에 접속해 구조요청 문자메시지를 보내거나 전화를 하는 기능이다.

자동초점 기능이 포함된 초광각 렌즈 탑재 등 카메라 성능도 상향될 전망이다. 이밖에 전문가용 프로레스(ProRes) 동영상 촬영, 인물에 초점을 맞추고 배경은 흐릿하게 처리하는 '시네마틱 비디오(Cinematic Video)' 등의 기능도 탑재될 것으로 예상된다.

아이폰13 시리즈는 공식 출시는 오는 24일로 예상된다. 미국 등 1차 출시국에서 먼저 판매를 시작하고 순차적으로 출시 지역을 확대한다. 한국은 1차 출시국이 아닌 만큼 출시 일정이 아직 알려지지 않았다.

애플은 이날 아이폰13 외에도 신형 스마트워치인 '애플워치7', 무선 이어폰 '에어팟3' 등도 선보일 것으로 예측된다. 애플워치 시리즈는 매년 신제품이 출시됐고, 에어팟 시리즈는 2019년 제품이 나온 게 마지막이다.

애플워치7 화면은 현재 버전인 40·44㎜보다 커진 41·45㎜가 될 전망이다. 이는 케이스를 수직으로 쟀을 때 기준으로 대각선으로 측정한 새 화면은 각각 1.78인치, 1.9인치다. 새로운 45㎜ 모델의 경우 해상도는 396 x 484로 이전 모델 해상도(368 x 448)보다 훨씬 좋아질 것으로 보인다.

노트북 맥북프로와 태블릿PC 아이패드 모델도 통상 가을에 공개했지만 이번 행사 때 발표될지, 별도의 행사가 마련될지는 불투명하다.

