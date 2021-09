진주시-주택관리공단,‘그린 협약’체결

공공임대주택 최고 관리자, 아름다운 진주 만들기 힘을 더합니다



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시와 주택관리공단은 7일 오전 11시 주택관리공단 접견실에서 진주시 관내 도시공원과 가로수 등 쾌적한 환경 조성을 위한 ‘그린 협약’을 체결했다.

그린 협약은 2019년 1월부터 진주시와 혁신도시 11개 공공기관이 혁신도시 환경정비를 위해 추진하는 사업으로, 그동안 뚜렷한 성과를 내지 못하다가 지난 7월 한국승강기안전공단, 8월 한국저작권위원회와 협약을 체결한 데 이어 세 번째 협약을 체결했다.

이날 협약으로 주택관리공단은 혁신도시와 더불어 시 전역의 공원, 가로수 등 녹지지역에서 환경정화 봉사활동을 펼치며 지역사회를 위한 주거정책뿐만 아니라 싱그럽고 아름다운 진주 만들기에 힘을 더할 것으로 기대되고 있다.

조규일 진주시장은 “그린 협약 체결을 통해 우리 시의 환경정비 사업에 동참해 주신 주택관리공단에 감사드린다”면서 “하루빨리 코로나19를 극복해 혁신도시 공공기관과 진주시민들이 모두가 함께하는 날을 기대한다”고 밝혔다.

한편 주택관리공단은 올해 6월 취임한 서종균 사장과 함께 전국 350여개 사업장에서 최고의 기술력을 갖춘 주거복지정책 전문가로 구성된 2400여명의 직원이 전국 62만 공공임대주택 입주민의 주거복지를 위해 노력하고 있으며 2016년 6월 진주로 이전하여 진주 본사에는 120여명이 근무하고 있다.

