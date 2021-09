추미애 "정치공작? 휴대폰 비번 공개할 테니, 尹·김웅도 제출하라"

[아시아경제 강주희 기자] 윤석열 전 검찰총장 측이 '고발 사주' 의혹 관련 "추미애 사단의 정치공작 가능성"을 주장한 것에 대해 추미애 전 법무부 장관은 7일 "제 텔레그램을 뒤져보도록 휴대전화 비밀번호를 공개할 테니 윤석열, 김건희, 한동훈, 손준성, 김웅도 함께 휴대전화를 제출하라"고 요구했다.

추 전 장관은 이날 페이스북에 올린 글에서 "제가 1년6개월 전 정치공작을 했다고 허위 자백을 하면 자백의 보강 증거가 필요할 것"이라며 이같이 말했다.

앞서 윤 전 총장이 총장으로 재직하던 지난해 4월 야당에 범여권 인사를 청부 고발했다는 의혹을 제기한 인터넷 매체 '뉴스버스'는 지난 3일 이정현 검사의 발언을 토대로, 윤 전 총장이 수사정보정책관실에서 자신의 가족에 대한 정보수집을 전담할 것을 지시했다는 의혹을 추가 보도했다.

이에 대해 윤석열 캠프의 김병민 대변인은 4일 논평을 내고 "고작해야 '만든 것으로 보인다'는 당시 대검 고위 간부의 증언이 있었을 뿐이고 이 고위 간부는 이정현이다. 이정현은 윤 전 총장을 찍어내기 위해 온갖 음모를 꾸몄던 추미애 당시 법무부 장관의 핵심 측근"이라며 이번 의혹은 '추미애 사단의 정치공작'이라고 주장했다.

그러자 추 전 장관은 "윤석열은 정치공작이라고 하면서 있지도 않은 '추미애 사단'을 공작 주체로 지목한다. '제2의 추윤 갈등'으로 위기를 모면해 보려는 수작에 불과하다"라며 "윤석열 후보는 더 이상 후안무치 끝판왕이 되지 말라"고 반박했다.

그러면서 "저는 윤석열이나 김건희, 한동훈의 명예훼손이 걱정돼서 그 사람들의 명예 보호를 위해 나서야 할 동기가 전혀 없다. 손준성과 그런 모의 작당을 하기에는 아무런 친분과 개인적 관계가 없다"며 공작설을 일축했다.

추 전 장관은 또 손 검사에 대해 "그는 김광림 (전) 의원의 사위로 윤 전 총장이 수사정보정책관 직급이 강등돼도 반드시 데리고 일하겠다고 우겨서 그 자리에 앉혀 놓은 사람"이라고 설명했다.

이어 "완벽한 증거인멸을 믿었던 윤석열 일당의 대실책은 '디지털 기술' 때문"이라며 "죄지은 자는 두 다리 뻗고 잘 수가 없다"고 했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr