예결위 '고발 사주' 공방..野 “질의 자제해야” 與 “의원 판단 맡겨야”

[아시아경제 구채은 기자] 여야는 7일 국회 예산결산특별위원회에서 윤석열 전 검찰총장의 '고발 사주' 의혹을 놓고 공방을 벌였다.

더불어민주당 김한정 의원은 박범계 법무부 장관에게 관련 의혹에 대한 조사가 제대로 이뤄지고 있는지 질의했다. 김 의원은 고발장의 최초 전달자로 의심받는 손준성 대구고검 인권보호관(전 대검 수사정보정책관)에 대해 "현직 검사이자 고위 간부이고, 윤 전 총장의 핵심 수족이었다"며 "손 검사의 휴대전화를 받아 조사하면 될 일인데 왜 하지 않느냐"고 물었다.

이에 박 장관은 "보도에 등장한 국민의힘 김웅 의원과 손 검사가 관련 의혹을 전면 내지는 일부 부인하고 있기 때문에 현재의 감찰에 준하는 진상조사가 충분하지 않다는 판단을 조만간 내려야 할 것 같다"며 "그런 전제에서 한계가 있다면 수사로 전환할 필요도 있다"고 답했다.

이에 예결위 야당 간사인 국민의힘 이만희 의원은 의사진행발언을 신청해 항의했다. 이 의원은 "이 자리는 예결산과 관련된 정책을 다루는 자리"라며 "우리 당의 유력 후보와 관련된 발언들이 국민들에게 마치 기정사실인 것처럼 오도될 수 있다"고 말했다. 그러면서 "김웅 의원은 자기 입으로 자기가 작성했고 윤 전 총장과는 아무 상관 없다고 했고, 손 검사는 그 내용을 전면적으로 부인하고 있다"고 했다. 그러면서 "포렌식이나 다른 감찰 조사로 다 드러날 일을 그렇게 번듯하게 얘기할 수 있겠느냐"며 "그러니까 이 내용이 공작의 냄새가 나고 누군가 기획했다는 냄새가 나는 것"이라고 덧붙였다.

민주당은 재반박했다. 여당 간사인 민주당 맹성규 의원은 "정부에 정책 질의하는 과정이기 때문에 사실관계를 요구하는 것"이라며 "이게 뭐가 문제가 되는지 이해하기 어렵다"고 저격했다. 그러면서 "위원들의 각자 판단에 맡겨 진행될 수 있도록 해야 한다"고 했다.

