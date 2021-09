[아시아경제 윤동주 기자] 이낙연 더불어민주당 대선경선 후보가 7일 서울 동작구 동작동 국립서울현충원 김대중 대통령 묘소를 참배하고 있다.

이 후보는 지난 주말 첫 결전지인 충정 경선에서 이재명 경기도 지사의 과반 투표를 막지 못하며 대패를 하면서 전날 모든 일정을 취소하고 선 전략을 수정을 선했다. 이번 DJ 묘역 참배 역시 당심에 호소를 하기위한 판단이 적용한 것으로 보인다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr