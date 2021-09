윤봉근 국민소통위원, 민주당 중앙당 정책위 부의장 임명

“코로나 극복·민생 관련 당 정책 발굴에 노력할 것”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 윤봉근 대통령직속 국가균형발전위원회국민소통위원(전 광주광역시의회 의장)이 최근 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장에 임명됐다.

더불어민주당 정책위원회는 당의 정책을 입안하고 심의하기 위한 핵심 집행기관이다. 정부의 원활한 국정과제 추진과 정책개발을 위해 심의하는 역할을 한다.

당의 강령과 기본 정책에 대해 조사·연구 및 심의·입안하고 법률안 등 국회에 제출되는 의안의 심의와 당과 정부정책에 대한 당·정간의 협의 사항을 검토하고 대안을 제시하는 등의 권한을 갖는다.

윤봉근 위원은 “집권여당의 정책위 부의장이라는 중책을 맡게 돼 책임이 무겁다”며 “국가적 각종 정책뿐만 아니라 지방분권을 실질적으로 실현하고, 광주지역의 현안 사업들이 정부여당 정책으로 반영되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “코로나19로 인해 힘들어하는 광주시민과 국민들을 위해 다양한 민생정책을 발굴하고 대안을 만들어 내는 데 당과 함께 혼신의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 윤봉근 위원은 전 광주광역시의회 의장, 전 광주광역시교육위원회 의장, 전 전국시·도의회의장협의회 회장으로서 지방자치 발전과 교육자치 발전에 힘써왔다.

올해 초에는 대통령직속 국가균형발전위원회국민소통위원과 국무총리실 행정협의조정위원으로 위촉돼 중앙행정에도 깊이 관여하면서 다양한 분야에서 폭넓게 활동해오고 있다.

또 민주당 광주시당(송갑석 위원장) 부위원장과 상무위원, 광주 광산구(갑)지역위원회(이용빈 위원장) 상임고문과 운영위원으로 활동하고 있으며 지난 총선시에는 민주당 광주 광산구(갑) 이용빈 후보(더불어민주당 대변인) 선거캠프의 상임선거대책위원장을 맡기도 했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr