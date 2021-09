푸르덴셜사회공헌재단, 중고생 자원봉사대회 시상식 개최

[아시아경제 오현길 기자] 푸르덴셜사회공헌재단은 6일 서울 푸르덴셜타워에서 한국중등교장협의회와 제23회 전국중고생자원봉사대회 시상식을 개최했다고 밝혔다.

지난 6월 8일까지 총 503건의 응모 신청서가 접수, 총 1440명의 청소년 봉사자들이 참여했다. 심사를 통해 장관상 8건, 금상 2건, 은상 30건, 동상 40건, 장려상 120건 등 총 200건의 우수 사례가 수상작으로 선정됐다.

올해 시상식은 코로나19 상황을 고려해 온라인으로 진행됐으며, 장관상과 금상, 은상 수상자 40개의 팀이 참석한 가운데 푸르덴셜사회공헌재단 유튜브 채널을 통해 생중계됐다.

장관상과 금상에는 ▲교육부 장관상 동아리 골목대장(이장훈 군 외 4명), 이호연 양(서울 아시아퍼시픽 국제외국인학교) ▲보건복지부 장관상 동아리 클럽에이틴(양서윤 양 외 10명), 정인아 양(부산 부산외국인학교) ▲여성가족부 장관상 손지영 양(경북 영남삼육고), 정윤서 군(울산 남목고) ▲행정안전부 장관상 동아리 마을이 학교다(서혜연 양 외 8명), 이봄희 양(전북 강호항공고) ▲금상 김태연 양(경기 청심국제고), 김민석 군(경북 문성중) 등이 선정됐다.

수상자에게는 메달과 상장, 장학금 200만원, 은상 수상자에게는 메달과 상장, 장학금 100만원이 각각 부상으로 수여됐다.

푸르덴셜사회공헌재단 관계자는 "코로나19로 봉사활동에 제약이 많았던 상황에서도 다양한 문제 해결을 위해 치열하게 고민하고 이를 주도적으로 실천해 나가는 청소년 봉사자들에게 진심 어린 감사와 응원을 보낸다"며 "더 많은 청소년들이 봉사 활동을 통해 사회에 선한 영향력을 펼쳐 나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

