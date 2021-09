'운전만해' 브레이브걸스, 도로교통공단 홍보대사 위촉

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 걸그룹 브레이브걸스를 '교통사고 예방 홍보대사'로 위촉했다고 7일 밝혔다.

브레이브걸스는 배려하는 교통문화의 중요성과 운전자와 보행자가 도로에서 지켜야 할 안전 메시지를 국민에게 전파하는 역할을 맡는다.

위촉식에서 브레이브걸스는 "교통사고로부터 국민의 생명을 지키는 뜻깊은 일에 동참할 수 있어서 기쁘고 영광스럽게 생각한다"며 "교통사고 예방을 위한 홍보에 적극적으로 나서겠다"고 소감을 전했다.

브레이브걸스의 차트 역주행 곡 중 하나인 '운전만해'는 누리꾼들로부터 이른바 '교통안전 캠페인송'이라며 화제를 모았다. 공단은 브레이브걸스를 홍보대사로 위촉하는 주요 계기가 된 이 노래와 함께하는 SNS 이벤트를 실시할 계획이다.

이주민 도로교통공단 이사장은 "차트 역주행으로 국민에게 역전의 아이콘이 된 브레이브걸스의 밝은 이미지가 교통사고 예방에 도움이 되길 기대한다"며 "모든 국민이 안전한 도로교통 문화로 정주행할 수 있도록 공단도 최선을 다하겠다"고 말했다.

