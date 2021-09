GS리테일, 임직원 릴레이 헌혈 캠페인 … 16년간 1만2000여명 참여

[아시아경제 조인경 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 34,300 2021.09.07 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 GS샵, 로봇청소기 1위 '에브리봇' 신상품 3년 만에 선봬GS샵, 장윤주·김남주 뮤즈…가을·겨울 패션 신상 라인업 공개GS25, 반려동물 장례 돕는 기초수습키트 출시 close 이 6일 서울 역삼동 GS타워, 문래동 GSN타워, GS강서타워에서 동시에 임직원 대상 '사랑의 헌혈 캠페인'을 진행했다고 7일 밝혔다.

GS리테일은 이날 행사를 시작으로 부산 지역 편의점 8부문, GS더프레시 명장점 등에서 헌혈 캠페인을 이어가며, 전국 각지에 위치한 지역 사무실과 매장에서도 릴레이 헌혈 캠페인을 진행할 계획이다.

특히 이번 행사부터는 지난 7월 GS리테일이 통합 출범하면서 한 식구가 된 GS샵 임직원들도 참여해 헌혈을 통해 따뜻한 마음을 나누고 사회적 책임을 이어가는 봉사 활동을 함께 하게 됐다.

GS리테일은 이번 헌혈 릴레이 캠페인이 코로나19로 인한 헌혈 참여자 감소와 전국적으로 발생하고 있는 헌혈 수급난 극복에 힘이 될 것으로 기대하고 있다.

헌혈 활동 참여자와 임직원들로부터 기부받은 헌혈증은 한국백혈병소아암협회에 전달되며, 올해는 임직원들이 기부한 물품 판매로 진행한 온라인기부장터 수익금을 모아 KF94 마스크와 함께 기부할 계획이다.

GS리테일은 2006년 처음으로 대한적십자사와 약정을 맺고 헌혈캠페인을 시작한 후 지난해까지 매년 2회의 헌혈캠페인을 진행했으며, 올해부터는 이를 3회로 확대 진행하고 있다. 본사와 각 지역 사무소에서 CEO를 포함한 전 임직원을 대상으로 헌혈 캠페인을 진행하면서 올 상반기까지 16년간 헌혈에 참여한 인원만 1만2000여명을 돌파했다.

박정현 GS리테일 조직문화서비스팀장은 "코로나19로 어려운 사회적 환경 속에서도 타인의 생명을 살리는 사랑의 헌혈캠페인에 참가해 준 모든 GS리테일 임직원과 국민 여러분에게 감사드린다"며 "지속적으로 사회적 책임을 수행하는 다양한 사회 활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

