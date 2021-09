경북 상주 생활·생물·생태 융화 학습프로그램 … ‘우리문화 속 생물들’ 10개 운영

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 상주시는 지난 6일 상주시청 평생학습관 3층 강당에 ‘생활-생물-생태 융화 학습프로그램’을 개강했다.

상주시 평생학습원과 국립낙동강생물자원관이 공동 운영하는 프로그램으로, 지난 8월 25일부터 31일까지 선착순 모집을 통해 25명의 수강생을 선발했다.

우리 문화 속 생물들 등 10개 프로그램으로 11월 16일까지 총 10주간 운영된다.

첫날 교육은 ‘우리 문화 속 생물들‘이라는 주제로 이론교육과 만들기 체험으로 진행됐다. 총 10주간 주변의 생물이야기에 대해 체험과 현장 탐방 등 다양한 주제로 운영될 예정이다.

조점근 평생학습원장은 “국립낙동강생물자원관과 연계한 지역 특화형 생태학습 프로그램으로 생물 자원의 다양성을 이해하고 심신 치유 교육이 되기를 바란다”고 말했다.

