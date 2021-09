[아시아경제 이민우 기자] 특수건설 특수건설 026150 | 코스닥 증권정보 현재가 12,400 전일대비 250 등락률 +2.06% 거래량 346,449 전일가 12,150 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 특수건설, 402억원 규모로 터미널 공사 수주비대면 원격의료 시장 확대로 소프트센 가파른 상승... 언제까지?“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 국가철도공단으로부터 201억원 규모의 '호남고속철도2단계(고막원~목포) 제4공구 건설공사'를 수주했다고 6일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출의 10.10%에 해당하는 규모다.

