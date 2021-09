추미애 "尹, '손준성 유임' 간접 요구..'왜 수족 자르느냐'고 강력 반발도"

[아시아경제 박현주 기자] 더불어민주당 대권주자인 추미애 전 법무부 장관이 지난해 8월 장관에 재직할 당시 검찰 인사와 관련해 외부 압력이 있었음을 시사했다. 윤석열 국민의힘 대선 예비후보가 '고발 사주 의혹'의 당사자인 손준성 전 대검찰청 수사정보정책관 유임을 간접적으로 요청했다고도 주장했다.

추 전 장관은 6일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에서 손 검사가 대검 수사정보정책관에서 수사정보담당관으로 직급이 하향 조정된 데에 윤 후보의 요청이 있었느냐는 질문을 받았다. 이에 추 전 장관은 "저에게 직접 요청한 바는 없다"면서도 "당연히 (윤 후보 측) 유임 의견이 있었다. 저는 유임을 시키지 않았는데 어떻게 유임 결과로 됐었는지는 나중에 때가 되면 밝히겠다"고 말했다.

이어 추 전 장관은 "상반기 인사에서 의견을 듣겠다고 했더니 (윤 후보가) '인사안 전체를 보여주기 전에는 의견 내지 않겠다'고 했다. 그래서 하반기 인사, 여름 인사할 때는 서면으로 인사를 내라고 해서 (윤 후보) 본인이 인사 원칙에 관한 서면 의견을 냈었다"며 "두 번째 인사에 대한 의견을 내라고 했을 때도 의견을 낸 바 있다"고 부연했다.

그러면서 추 전 장관은 "대변인은 입이고 수사정보정책관은 눈과 귀라고 했다. 그래서 (윤 후보가) '본인의 수족을 왜 다 자르느냐'고 강력한 반발을 했었다"며 "그러나 대검의 혁신이 필요(한 상황이었다)"고 설명했다.

진행자가 '(추 전 장관이) 유임시킬 생각이 없었는데 유임됐다면 윤 후보가 다른 루트로 유임을 요청했다는 이야기가 된다. 다른 루트는 결국 청와대밖에 없는 것 아니냐'고 묻자 추 전 장관은 "이 자리에서 말씀드릴 수 없다. 때가 되면 밝히겠다"고 답변을 회피했다.

한편 윤 후보 측은 고발 사주 의혹에 대해 정면 반박했다. 윤 후보 캠프의 윤희석 대변인은 이날 TBS교통방송 '김어준의 뉴스공장'과 인터뷰에서 "일어나지 않은 일은 직접 증거가 없다"면서 "만약에 뭔가를 주고 받았다면 준 사람과 받은 사람이 있을 것이니 그들이 먼저 사실관계를 밝혀야 된다"고 했다.

캠프 대외협력특보인 김경진 전 의원도 같은날 YTN 라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연해 "정치공세, 여론몰이를 통해서 매번 대통령 선거 때마다 판치는 거짓, 조작의 일환"이라고 일갈했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr