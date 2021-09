한국수력원자력, 경북 영덕시장 화재 복구 성금 1억원 전달

정재훈 사장, 6일 현장서 긴급구호 키트도 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력이 시장 화재로 큰 피해를 입은 경북 영덕군 영덕시장 상인들을 위해 6일 성금 1억원과 긴급구호키트를 전달했다.

정재훈 한수원 사장은 이날 화재현장을 찾아 성금 등을 전달하고, 피해 복구를 위해 현장에서 땀 흘리고 있는 지원인력과 상인을 위한 식사제공 봉사 활동에 참여했다.

이번에 전달한 성금은 지역 상인들이 화재피해로 인한 아픔을 딛고 다시 일어설 수 있도록 영덕군이 조성 중인 임시시장 마련 등에 사용될 예정이다.

한수원은 과거 천지원전 예정부지 등으로 영덕군과 인연을 맺었다. 공공기관으로 사회적 책임을 이행하는 뜻으로 이번에 어려운 이웃에게 성금 지원에 나섰다.

정재훈 한수원 사장은 “코로나19 등으로 힘든 시기에 화재까지 발생해 너무 안타깝다”며, “지역 상인들의 재기에 조금이나마 보탬이 되길 바란다”고 말했다.

