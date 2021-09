文 대통령 "코로나 상황서 금융 역할 커…200만 연체자 신용사면 철저히 준비"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 고승범 금융위원장에게 임명장을 수여하며 "코로나 상황에서 재정의 역할도 중요하지만 금융의 역할이 크다"며 코로나19로 인한 연체자들의 신용사면 준비를 철저히 해 달라고 당부했다.

문 대통령은 6일 오전 이석현 민주평화통일자문회의 수석부의장, 송두환 국가인권위원장, 고승범 금융위원장, 박종수 북방경제협력위원장에게 임명장을 수여한 뒤 환담을 갖고 이같이 밝혔다.

문 대통령은 고 위원장에게 "코로나 상황에서 재난지원금 등 재정의 역할도 중요하지만 금융의 역할이 크고 그만큼 금융위원회가 중요하다"며 "코로나로 인한 연체자들의 신용사면과 관련해 200만 명이 넘는 대상자들이 빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 준비를 철저히 해 달라"고 당부했다.

이에 고 위원장은 "금융위원회는 금융시장 안정, 가계부채 관리, 가상자산 관리, 디지털 환경으로의 변화에 대한 대처, 기업에 원활한 자금 공급 등 중요한 역할을 하므로 최선을 다해 소임을 다하겠다"고 말했다.

문 대통령은 이 부의장에게는 "민주평통 설립 40주년 행사를 잘 준비해 주기 바란다"며 "민주평통은 국내, 국외에 지역협의회와 위원이 있으며, 평화 통일 담론을 형성하고 국민들의 여론을 수렴하는 한편 대국민 홍보도 하는 기구인 만큼 수석부의장으로 마지막까지 노력해 달라"고 당부했다.

이 부의장은 "한반도 평화프로세스를 위해 국내·국외에서 노력해온 민주평화통일자문회의 설립 40주년 행사를 온오프라인을 병행하며 의미있게 진행하고자 한다"고 답했다.

문 대통령은 송 위원장에게 "인권은 많은 노력을 해서 이루어도 새로운 과제가 계속 나타나 마치 물을 가르고 나가는 것처럼 끝이 없고 완성이 없다"며 "노동만 하더라도 플랫폼 노동자의 인권 문제, 코로나 양극화로 인한 인권 문제 등 새롭게 대두되는 게 많다"고 말했다.

이어 "인권에서 진전을 이룬 것을 국민들에게 알려드리면, 국민들께서 인권위원회에 공감하고 힘을 실어주실 것"이라고 덧붙였다.

송 위원장은 국가인권위원회의 역할을 지지하는 대통령에 대한 감사의 뜻을 전하며 "올해 출범 20주년을 기점으로 국가인권위원회 2.0을 시작하는 기념식을 민주화의 성지에서 의미있고 뜻깊은 행사로 기획하고 있다"고 설명했다.

문 대통령은 박 위원장에게 신남방·신북방 외교는 정부의 가장 중요한 브랜드 중 하나라며 "러시아 전문가인 만큼 남은 기간 동안 유라시아를 관통하는 외교가 실현될 수 있도록 신북방 정책의 추진에 소임을 다해 달라"고 당부했다.

이에 박 위원장은 "문 대통령께서 신북방정책을 표명하고, 북방경제위원회를 설치한 것만으로도 본인의 역할을 다했다고 생각했는데, 북방경제협력위원장을 맡겨주셔서 감사하다"며 "신북방경제협력정책인 '나인 브릿지 사업'도 잘 마무리하겠다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr