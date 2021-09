[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선경선 후보가 6일 국회에서 이준석 대표와 회동을 위해 당대표실로 향하고 있다. 윤 후보는 최근 한 언론이 폭로한 '고발 사주' 의혹과 관련한 입장을 이 대표에게 전달할 것으로 알려졌다.

이 대표도 이날 최고위원회의에서 "우리당 후보들에 대한 네거티브 공세가 강화되고 있다"라면서 후보검증단 설치 방침을 밝혔다.

