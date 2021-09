원희룡 "대기업 '고용 연계형 직무 교육' 의무화"… 일자리 대책 발표

민간 중견기업, 스타트업 직무교육 지원 확대

"통계로 숫자 채우는 일자리 정책 안 돼"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주도지사가 일자리 부족 문제를 해결하기 위해 대기업을 대상으로 고용 연계형 직무·직업 교육 의무화를 도입하겠다는 공약을 내놨다. 또 중견기업 이상의 민간 기업과 스타트업에는 고용 창출을 위해 지원과 투자를 확대하겠다고 약속했다.

원 전 지사는 6일 오전 국회에서 기자회견을 열고 혁신성장 3호 공약 '더 큰 내일 일자리 정책'을 발표했다.

그는 "문재인 정부 들어 일자리는 연평균 7%씩 감소했다. 공공근로 확대와 비정규직 확대를 통해 일자리 통계를 기만하고 있다"면서 "진단이 잘못됐고 철학과 전략의 부재, 그리고 정책의 실패가 불러 온 일자리 대참사"라고 공약의 취지를 밝혔다.

그러면서 디지털화로 인한 중간지대 일자리 소멸, 민간 부문 고용의 양극화 현상, 생계형 창업을 현재 일자리 정책의 문제점으로 들었다.

원 전 지사는 공약으로 공정거래법 공시대상 기업집단(자산총액 5조원 이상)에 대한 '고용 연계형 직무·직업 교육 훈련' 의무화를 제시했다. 그는 "구글, 애플, JP모건 체이스 등 세계적인 기업들은 기업 대학을 설립하여 운영 중"이라며 "향후 5년 정도의 인력 수요를 예측한 후 전문적인 직무·직업 교육을 행한다. 그리고 우수한 교육 이수자를 직접 채용한다"고 설명했다.

이어 중견기업법 이상의 적용을 받는 민간 기업에 대해 고용 연계형 직무·직업 교육 훈련 지원에 나서겠다고 밝혔다. 민간 기업이 고용 창출을 위한 노력을 할 수 있도록 국가가 뒷받침하겠다는 것이다. 이를 위해 '더큰내일 일자리 특별법'을 제정하고 대학과 연계해 '기업대학'을 설립하겠다고 했다.

또 미래 신산업 분야 벤처 기업과 혁신 스타트업을 대상으로 고용 연계형 투자를 확대하겠다고 공언했다. 그는 싱가포르 투자청의 사례를 들며 "싱가포르 투자청은 바이오, 디지털 등 자국의 미래 신산업 육성과 미래형 일자리 창출을 위해 해외의 혁신 스타트업들에게 '고용 연계형 투자'를 행하고 있다"며 "디지털 분야는 5년, 바이오 분야는 7년 동안 고용을 유지하는 조건으로, 1명 고용당 정해진 금액을 투자하는 방식"이라고 말했다.

그는 기자회견 직후 기자들과 만난 자리에서 '공공일자리가 필요하다고 보는가'라는 질문에 "공무원을 늘리는 것은 소방이나 복지 분야 등 필요한 분야도 있겠지만 부동산 정보원, 감독원 등 정책이 실패한 것마다 공공기관을 만들고 공무원을 늘려 문제를 풀겠다는 것은 이 정부의 잘못된 공공 만능주의"라면서 "당장은 통계를 숫자로 채우기 위한 그런 일자리 정책은 다시 반복하면 안 된다"고 답했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr