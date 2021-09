네오이뮨텍, 면역 항암제 'NT-I7' 병용투여 임상 1상 투약 개시

[아시아경제 이춘희 기자] 네오이뮨텍은 개발 중인 T세포 증폭 유도 차세대 면역 항암제 'NT-I7'과 노바티스의 '킴리아(Kymriah)' 병용 임상의 첫 환자 투약을 마쳤다고 6일 밝혔다.

이번 임상은 재발/불응성 거대 B세포 림프종 환자를 대상으로 다기관에서 수행되는 1b상 임상이다. 안전성 및 내약성, 항암작용을 평가하고 이후 임상 2상을 위한 권장용량(RP2D)를 도출한다.

악성림프종인 비(非)호지킨 림프종 중 25~30%가량을 차지하는 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL)은 가장 발생률이 높음에도 아직 완치를 장담할 수 있는 치료법이 나오지 않은 질환이다. 현재 미국에서만 한 해 2만건 이상의 환자가 발생하고, 치료를 받아도 절반 가량의 환자들이 부작용, 재발 또는 반응을 보이지 않아 대표적으로 손꼽히는 난치병 중 하나다.

양세환 네오이뮨텍 대표이사는 “여러 종류의 혈액암 동물 모델에서 NT-I7이 CAR-T 세포 치료제와 함께 투여되면 CAR-T 세포가 현격히 증가하고, 지속성 및 표적 치료가 크게 향상된 데이터를 확인했다”며 "이번 병용 임상을 통해 킴리아의 반응기간을 높여 종합적인 반응률과 생존율을 개선시켜 환자들에게 빠른 시일 내에 획기적 치료 대안을 제공할 수 있게 되기를 기대한다"고 말했다.

