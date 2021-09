[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 한화생명=계열사 한화라이프랩 유상증자 210억원 규모로 참여

◆ CJ CGV=계열사 CGI홀딩스에 137억원 규모 담보제공 결정

◆ 한진중공업=홍문기 대표 신규 선임. 최대주주 한국산업은행에서 에코프라임마린퍼시픽 유한회사로 변경

◆ 엔케이물산=100억원 상당 계열사 미래아이앤지 주식 1727만1160주 한성이노베이션에 양도 결정

◆ SKC=공시불이행으로 불성실공시법인 지정 예고

◆ 한국조선해양=자회사 현대삼호중공업, 한국중부발전으로부터 3170억원 규모 보령 화력 1~8호기 저탄장 옥내화 공사 수주

◆ 이아이디=806억원 규모 유상증자 결정

◆ 삼부토건=더테라스로부터 246억원 규모 구리시 교문동 복합시설 신축공사 수주

