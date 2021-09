경기도, '청정계곡 불법행위 근절' 고강도 대응 지속 추진

9월 말까지 마무리 점검반 운영

내년, 모바일 'QR 코드 신고' 검토

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 여름 휴가철 청정계곡 특별점검을 추진한 데 이어, 9월까지 고강도 대응책을 지속해서 추진해 불법행위를 근절하기로 했다.

경기도는 "7~8월 휴가 성수기 특별점검을 마치고, 오는 30일까지 약 한 달 동안 주 2회씩 '마무리 점검반'을 가동한다"고 6일 밝혔다.

마무리 점검은 하천변 쓰레기와 훼손 시설물 등에 집중해 지적사항을 재확인하고 작은 불법 시설물도 없는 청정계곡이 유지되도록 한다는 방침이다.

공공진입로와 계단, 임시화장실 등 편의시설 20건을 새로 확충하는 방안도 현재 시·군과 협조해 추진할지 검토하고 있다.

도는 향후 모바일 QR 코드를 활용한 '(가칭)청정계곡 불법행위 주민 자율 신고 시스템'을 개발·운영하는 계획도 구상하고 있다.

점검과 단속이 이뤄지지 않는 시간과 장소에서도 하천·계곡 내 불법시설·행위에 대해 QR코드로 신고할 수 있게 단속망을 한층 강화한다는 계획이다.

앞서 도는 행정2부지사를 단장으로 북부청 공무원이 참여하는 11개 '특별점검반'을 가동해 포천 백운계곡, 양주 장흥계곡 등 이용객이 많은 9개 시·군 13개 주요 계곡에서의 불법행위 36건을 적발해 철거와 복구 등의 조처를 한 바 있다.

류인권 균형발전기획실장은 "지속 가능한 청정계곡을 위해 내년에는 주민 공동체 위탁관리제, 이용객 QR코드 신고제, 하천 계곡 지킴이 기능 개선 등 다양한 방법을 마련해 나갈 계획"이라고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr