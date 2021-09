탈레반, 임신 8개월 여경 구타·살해..."개인적 원한 때문인듯"

가족들 앞에서 무참히 살해...국제사회 규탄

탈레반은 발뺌..."우리 대원이 한 것 아니다"

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 무장정파 탈레반 소속 병사가 임신한 여성 경찰을 구타해 살해한 것으로 알려지면서 국제사회의 비난이 쏟아지고 있다. 탈레반측은 탈레반 소속 병사가 벌인 일이 아니라고 발뺌하고 있다.

5일(현지시간) 영국 BBC에 따르면 탈레반 무장대원 3명이 고르주 주도 피로즈코의 한 가정에 침입해 가족들이 보는 앞에서 임신 8개월인 여경을 구타한 뒤 총으로 쏴서 살해한 것으로 알려졌다. 당시 자리에 있던 친척들은 BBC에 무장한 남성 3명이 지난 4일 집에 들어와 수색한 뒤 가족들을 묶었다고 전했다. 그리고는 남편과 아이들이 보는 앞에서 이 여경을 때리고 사살했다고 했다고 밝혔다.

탈레반은 해당 사건을 인지하고 있다면서 탈레반 대원과의 관련성은 강하게 부인했다. 자비훌라 무자히드 탈레반 대변인은 이날 기자회견에서 "우리는 이 사건을 인지하고 있다"며 "탈레반이 한 것이 아님을 확인했으며 현재 조사를 진행하고 있다"고 밝혔다. 이어 "탈레반은 이미 이전 정부에서 일했던 사람들에 대해 사면하겠다고 발표했다. 우리 대원이 아닌 다른 개인적인 원한에 의한 것일 가능성이 있다"고 강조했다.

그러나 BBC는 3명의 소식통을 인용해 "해당사건은 탈레반의 소행"이라고 전하며 "이번 사건은 아프간에서 여성들에 대한 탄압이 커지고 있다는 보고가 증가하고 있는 가운데 발생한 것"이라고 보도했다.

앞서 탈레반은 아프간 군경에 근무했던 현지인들에 대해 모두 사면령을 내린다 밝혔고 여성인권을 존중하겠다고 약조했지만 제대로 지켜지지 않고 있다. BBC는 "탈레반이 지난 4일 카불 시내에서 진행된 여성들의 시위도 폭력적으로 진압하는 등 과거와 다를 바 없는 행태를 보이고 있다"며 "인권단체들도 보복살인이나 소수종교에 대한 구금과 처형이 곳곳에서 일어난다고 보고하고 있다"고 지적했다.

