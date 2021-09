SSG닷컴, 프리미엄 반려동물 전문관 '몰리스 SSG' 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 6일 프리미엄 반려동물 전문관 ‘몰리스 SSG’를 열고 사료, 간식, 의류, 장난감 등 400여종의 상품을 선보인다고 밝혔다.

이마트 펫용품 전문 매장인 ‘몰리스’의 익숙한 명칭을 차용한 몰리스SSG는 매일 사용하는 필수품부터 기능과 성능을 강화한 프리미엄 상품까지 한 눈에 살펴볼 수 있다. 특히 반려동물에게 지출을 늘리는 구매 트렌드를 반영해 프리미엄 상품 비중을 30%로 높였다. 대표적으로 동결건조 간식, 곤충 사료, 영양제와 유산균을 포함한 건강기능식품, 펫 드라이룸, 원목 캣타워 등이 있다.

SSG닷컴에서 반려동물용품만 따로 검색할 수 있도록 하고 강아지, 고양이, 소동물·곤충·조류, 관상어 등 동물별 카테고리도 만들었다. 반려동물 콘텐츠도 강화했다. 사료 선택법, 캣타워 고르는 법 등 반려동물 관련 정보를 제공하는 반려동물 매거진도 선보인다.

SSG닷컴은 오는 12일까지 일주일 간 전문관 오픈을 기념해 30%, 15% 할인쿠폰 2종을 발급한다. 체험단 행사도 준비했다. ‘하림펫푸드’ 고양이 사료, ‘라비벳’ 유산균, ‘나쁜고양이’ 종이모래, ‘코스믹캣’ 모래 등을 추첨을 통해 증정할 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 “쓱닷컴이 1년간의 준비기간을 거쳐 올 하반기 선보이는 전문관으로 독보적인 프리미엄 상품과 세심한 서비스를 제공해 대표적인 반려동물 플랫폼으로 자리잡겠다”고 말했다.

