[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 추석연휴 기간(18~22일) 쾌적한 지역 환경을 위해 '청소 종합대책'을 마련했다.

성남시는 연휴 기간 지역 쓰레기 수거 작업이 일시 중단됨에 따라 시ㆍ구청에 청소 상황실을 설치해 생활폐기물 관련 긴급 민원사항을 처리하기로 했다.

또 20개 청소대행업체와 함께 541명의 청소기동반을 편성ㆍ운영해 쓰레기로 인한 주민 불편을 최소화하기로 했다.

청소기동반은 주민신고 지역과 상가 주변의 쓰레기를 신속 처리하게 된다.

도로변, 상습 무단투기 지역 순찰도 강화한다.

시는 추석을 전후로 내놓은 생활폐기물은 오는 18일과 20일 정상 수거한다.

다만 연휴 기간인 19~22일은 쓰레기 수거가 이뤄지지 않는다.

시 관계자는 "추석 연휴 기간에도 청결한 지역 환경을 유지할 수 있도록 재활용품과 명절 음식물 쓰레기 감량에 적극적으로 동참해 달라"고 당부했다.

