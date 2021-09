이준석 "'고발 사주' 의혹, 당에 공식 접수된 바 없어…尹 본인도 강하게 부인"

윤석열 둘러싼 고발 사주 의혹 문건에 대해 검찰이 내부 감찰 통해 결론내야

[아시아경제 윤슬기 기자] 이준석 국민의힘 대표는 윤석열 전 검찰총장을 둘러싼 이른바 '고발 사주' 의혹과 관련해 "(해당 고발 사주 문건이) 공식적으로 접수된 바 없고 회의에서 거론된 적도 없는 것은 확인했다"라고 밝혔다.

이 대표는 5일 KBS '일요진단'에 출연해 "개별 위원들에게라도 연락오거나 접수된 게 있는지 알아야하는데, 법률위원회가 상당히 큰 조직이라 확인하는데 시간이 좀 걸리는 것 같다"라며 이같이 말했다.

이 대표는 고발 사주 의혹과 관련한 당 입장에 대해서는 "문건이 진짜 검찰이라는 공기관에서 생성된 것이고, 중간 전달책을 거쳐 당의 공식기관이 이첩된 것이 맞다면 우리가 당 차원에서 파악할 수 있는 것은 당 공식 기관에 들어온 뒤 어떻게 처리되었느냐하는 부분이다"라며 "그런 부분은 당무감사를 통해 살펴볼 수 있겠다고 얘기했고, 당내에서 할 수 있는 검증은 할 것이지만 이쪽에서 많이 나올 것은 없다라는 기류가 있다"라고 설명했다.

이어 고발 사주 의혹을 감사할 당무감사위원회가 꾸려지지 않았다는 지적에 이 대표는 "위원장만 지명하면 바로 활동을 개시할 수 있다"라며 "문제는 당무감사의 범위가 좁다는 점이다. 당 차원에서 고발한다든지하는 행동을 한 게 없다. 결국 이건 생산자 측으로 지목된 검찰에서 내부 감찰을 통해 빨리 결론 내야한다"라고 강조했다.

이 대표는 고발 사주 의혹 당사자로 지목된 윤 전 총장에 대해서는 "윤 후보도 본인의 연루설을 강하게 부인하고 있다"라며 "윤 후보의 개입을 특정할 만한 증거는 나오지 않았다. 해당 내용을 보도한 매체에서 보도 등을 통해서 연관성을 만들어내지 못하는 한 윤 후보가 대응할 입장은 아니다"라고 말했다.

한편 인터넷매체 뉴스버스는 2일 지난해 윤 전 총장이 총장으로 재직할 당시 4·15 총선을 앞두고 여권 정치인들과 기자들을 고발해달라며 미래통합당(현 국민의힘)에 사주한 사실이 확인됐다고 보도한 바 있다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr