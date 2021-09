집단감염 여파 한산한 청량리수산시장

5일 서울 동대문구 청량리수산시장이 썰렁하다. 청량리수산시장에서 발생한 집단감염은 서울에서 전날 7명이 추가로 양성 판정을 받아 누적 확진자가 최소 35명이 됐다. 인근에 경동시장과 청과물도매시장이 있어 감염 확산 우려가 나오고 있다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr