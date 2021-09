백신 1차 접종자 3000만명 돌파…'추석 전 3600만명' 달성 청신호

국내 접종 개시 이후 192일만

[아시아경제 김지희 기자] 국내 코로나19 백신 1차 접종자가 5일 누적 3000만명을 돌파했다. 지난 2월26일 접종이 처음 시작된 이후 192일 만에 달성한 기록이다.

코로나19 예방접종 대응 추진단은 이날 오전 11시15분 기준으로 코로나19 백신 접종을 1회 이상 실시한 사람이 3000만명을 넘긴 것으로 잠정집계됐다고 밝혔다. 이 시간 기준 누적 1차 접종자는 3000만100명으로, 전 국민의 58.4%에 해당한다. 접종대상 연령인 18세 이상 성인 중에서는 68%를 차지한다. 이 중 1774만7159명(전체 인구 대비 34.6%)이 접종을 완료했다.

추진단은 "지난달 26일부터 시작된 18~49세 청장년층의 예방 접종이 순조롭게 진행되고 있고, 잔여백신 접종도 매일 일정수준 이상으로 이뤄지고 있다"며 "추석 전까지 3600만명 1차접종 목표는 차질없이 달성할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

정부는 추석 연휴 전까지 전 국민의 70%인 3600만명에 대해 1차 접종을 마무리한다는 목표다. 접종 완료율은 이달 말까지 50%, 10월 말에는 70%를 달성한다는 계획이다.

