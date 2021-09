'역선택 방지' 도입 철회한 최재형 "당 공식 행사 보이콧 행태도 구태정치"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선주자인 최재형 전 감사원장이 대선 경선 과정에서 역선택 방지 조항을 도입해야 한다는 주장을 철회한 가운데 5일 "자신들의 의사를 관철 시키려고 당의 공식행사를 보이콧 하는 행태야 말로 구태정치"라고 비판했다.

최 전 원장은 이날 페이스북에서 "역선택의 문제점을 모르는 것은 아니다"면서도 "정권교체와 나라의 발전을 위해 경쟁하는 것이 아니라, 자신의 유불리에 따라 싸우는 모습에 국민들은 더욱 실망할 것"이라며 이처럼 밝혔다.

국민의힘 경선 후보인 박찬주 전 육군대장, 안상수 전 인천시장, 유승민 전 국회의원, 하태경·홍준표 국민의힘 의원은 이날 예정된 당의 공정 경선 서약식에 불참하겠다고 발표한 상태다. 5인 후보가 낸 성명서에 따르면 지난 3일 당 선거관리위원회 회의에서 선관위원 12명 중 6명이 역선택 방지 조항 도입을 반대하는 경선준비위원회의 원안 유지 입장을 냈음에도 불구하고 정홍원 국민의힘 선관위원장이 이날 다시 표결하겠다고 하면서 이에 따른 불만 표시로 서약식 보이콧을 선언했다.

최 전 원장은 "더 이상의 논란을 그치고 선관위를 신뢰하고 결정을 기다리자"며 "국민이 원하는 것은 깨끗하고 공정한 경쟁, 품격있는 모습, 정권교체를 위한 일치된 모습이라고 생각한다. 우리 그런 모습 보여주자"고 했다.

역선택 방지 조항 도입과 관련해 최 전 원장의 입장이 바뀌면서 역선택 방지에 찬성하는 국민의힘 주요 대선주자는 윤석열 전 검찰총장과 황교안 전 자유한국당 대표만 남았다.

