김기현 "文 청와대 집무실 일자리 상황판, 실제 '낙하산 상황판'"

[아시아경제 이현주 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 5일 "문재인 대통령이 청와대 집무실에 두겠다던 ‘일자리 상황판’은 사실은 ‘낙하산 상황판’이었다"며 강도 높은 비판을 내놨다.

김 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "문재인 정권의 낙하산 보은 인사가 나라를 좀 먹고 있다"면서 "거리낌 없이 내 배만 불리는 이기적 정권의 민낯을 노출하며 낙하산 '끝판왕' 정권의 면모를 과시하고 있다"고 지적했다.

그는 "금융 이력이라곤 전혀 없는 황현선 전 청와대 민정수석실 행정관이 20조원 규모 자금을 운용하는 한국성장금융투자운용 본부장에 낙점 되는가 하면, 천경득 전 선임행정관은 금융결제원 상임감사, 강희중 전 행정관은 승강기안전공단 이사, 노정윤 전 행정관은 한국조폐공사 비상임이사, 홍희경 전 선임행정관은 한국문화정보원장, 한정원 전 행정관은 매리츠금융지주 브랜드전략본부장으로 각각 자리를 옮겼다"며 "금융경제연구소 분석에 따르면 문 정권 출범 이후 지난 해 말까지 새로 선임되거나 연임된 금융계 임원 138명 중 32%가 친정권 캠코더(캠프·코드·더불어민주당) 인사로 채워졌고, 금융 공기업은 47%, 은행권은 19%에 달한다"고 설명했다.

그러면서 "허울 좋게도 '공정과 정의'를 입에 달고 살았던 문 대통령은 취임 초 '공기업 낙하산·보은 인사는 없을 것'이라고 약속한 바 있었지만, 이것 역시 가짜 뉴스였다"면서 "청와대와 정부여당은 가짜 뉴스 생산공장이 되어 있습니다. 주권자인 국민을 상대로 ‘사기극’을 벌이고 있는 것이나 진배 없다"고 했다.

김 원내대표는 "이번 국정감사에서 낱낱이 밝히겠다"며 "'특권과 반칙'에 대한 성역 없는 전수조사를 통해 부패와 비리의 온상을 발본색원하고, 빼앗긴 주권자 시민들의 일자리를 되찾아 온전히 제자리로 돌려놓도록 하겠다"고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr