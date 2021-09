"누가 후보가 될 상인가"…유튜브까지 번진 野 경선 캠페인

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대선후보 간의 경쟁이 유튜브에서도 치열하게 벌어지고 있어 화제다.

국민의힘 홍보국은 3일 예비경선 후보자 12명의 짧은 인터뷰를 모은 '숏터뷰' 영상을 유튜브 채널에 공개했다. '누가 후보가 될 상인가'라는 제목으로 진행된 인터뷰는 방송 기자 출신의 김은혜 홍보본부장이 직접 마이크를 들고 각 후보를 찾아가는 방식으로 제작됐다.

이는 코로나19 사태의 장기화로 대면 캠페인이 어려워지자, 선거 운동의 중심 역시 온라인으로 옮겨가면서 생겨난 흐름으로 분석된다. 윤석연 전 검찰총장은 사법고시 낙방 일화를 공개했으며, 재야운동권 출신의 장기표 경남 김해을 당협위원장은 캠프 사무실 대신 청계전 전태일 동상 앞에서 야외 인터뷰를 진행했다.

원희룡 전 제주지사 역시 유튜브를 통한 마케팅에 열중하는 모습이 포착됐다. 원 전 지사는 자신의 유튜브 채널 '원희룡TV'를 통해 각종 콘텐츠를 공개하며 정책 홍보에 나섰다. 특히 '정책 드라마' 시리즈가 누리꾼들의 눈길을 끌었다. 원 전 지사는 시트콤 형식의 '희룡부동산'을 통해 부동산 정책을 알리는가 하면, 사극 형태의 '룡의 눈물' 속에서는 직접 곤룡포를 입고 등장하며 자신이 추구하는 교육 정책을 홍보했다.

원희룡 캠프 측은 "정책을 브리핑 형식으로 발표하면 딱딱하게 느껴질 수 있다. 그래서 재미있게 알릴 방법을 후보과 같이 고민하고 있다"며 콘텐츠의 기획 취지를 설명했다.

