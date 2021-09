두산인프라코어, 이집트 국방부와 36t급 굴착기 28대 수주 계약

올해만 건설장비 총 137대 판매

[아시아경제 김흥순 기자] 현대중공업그룹 건설기계 계열사인 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 100 등락률 -0.84% 거래량 1,094,352 전일가 11,900 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 두산인프라코어, 스마트 건설기술 경연대회서 굴착 자동화 기술 소개[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일 close 는 최근 이집트 국방부와 36t급 대형 굴착기 총 28대를 판매하는 수주 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 100 등락률 -0.84% 거래량 1,094,352 전일가 11,900 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 두산인프라코어, 스마트 건설기술 경연대회서 굴착 자동화 기술 소개[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일 close 가 올해 이집트에 판매한 건설장비는 총 137대로 늘었다. 이는 전년 동기 대비 32% 증가한 수치다. 이번에 계약한 장비는 이집트 신 행정수도와 카이로 간 전철 구축사업에 투입될 예정이다.

이집트에서 추가 계약 문의가 잇따르고 있는 만큼 올해는 지난해보다 50% 가량 늘어난 250여대를 판매할 것으로 기대한다고 회사 측은 설명했다.

두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 100 등락률 -0.84% 거래량 1,094,352 전일가 11,900 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 두산인프라코어, 스마트 건설기술 경연대회서 굴착 자동화 기술 소개[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일 close 관계자는 "이집트 건설기계 시장은 정부 주도 사업이 50% 이상을 차지하는 만큼 정부 부처와의 신뢰가 매우 중요하다"며 "한 발 앞선 기술력과 품질로 신뢰를 지속적으로 쌓아 시장 점유율을 높일 계획"이라고 말했다.

이집트가 포함된 아프리카 건설장비 시장은 원자재 가격 상승과 경기 부양에 따른 시장회복 등으로 전년 대비 약 28% 성장하고 있다. 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 100 등락률 -0.84% 거래량 1,094,352 전일가 11,900 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 두산인프라코어, 스마트 건설기술 경연대회서 굴착 자동화 기술 소개[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일 close 는 이곳 시장을 적극 공략해 전년 대비 약 33% 이상 판매량 증가를 이끌어낸다는 구상을 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr