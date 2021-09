中企 물류비 상승 애로해소 위해 1000억원 추가 공급

긴급경영안정자금 1000억원 증액 통해 지원 예산 확보

물류비 상승으로 피해 예상되는 수출 중소기업 등 집중 지원

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)와 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 중소기업 정책자금 1000억원을 추가로 마련해 급격한 물류비 상승 등으로 인해 경영애로를 겪는 중소기업 지원에 나선다고 5일 밝혔다.

중진공은 지속되는 물류수급 차질로 인해 해운·항공 운임이 크게 상승하는 등 중소기업의 경영 환경이 악화됨에 따라 수출 중소기업 등에 선제적으로 유동성을 공급하고 코로나19 장기화와 재확산에 따른 피해기업 등을 지원하기 위해 긴급경영안정자금 1000억원을 기금운용계획 변경으로 추가 확보했다.

중진공은 물류비 상승에 따른 피해기업 지원의 효과성을 높이기 위해 긴급경영안정자금의 지원 대상을 최근 1년 내 직접 수출한 실적을 보유하고 있거나 최근 6개월 이내 수출 계약을 체결한 기업과 국제물류주선업 영위기업으로 확대했다. 물류비 상승으로 중소기업에 발생 가능한 피해 등을 고려해 매출액 또는 영업이익 10% 이상 감소 등 경영애로 요건에 해당되지 않더라도 신청할 수 있도록 신청요건을 완화하고, 최대 3억원까지 지원한다.

정책자금 신청은 중진공 홈페이지를 통해 온라인으로 가능하며, 자세한 내용은 전국 32개 중진공 지역본지부 또는 정책자금 안내 콜센터로 문의하면 된다.

김학도 이사장은 "물류 상황 악화에 따라 우리 중소기업들의 위기극복을 위한 돌파구 마련이 필요한 시점"이라면서 "선제적 유동성 공급을 통해 수출 중소기업의 경영 안정화 및 수출 경쟁력 회복을 중진공이 적극 지원하겠다"고 말했다.

