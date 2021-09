홍준표·유승민 등 후보 5인, 경선일정 보이콧…"정홍원, 윤석열 편에 서"

경준위 원안 채택하지 않으면, 공정경선서약 불참

홍준표, 유승민, 하태경, 안상수, 박찬주 공동행동

[아시아경제 나주석 기자] 홍준표·유승민·하태경·안상수·박찬주 등 국민의힘 대선후보 5인은 당 대선 선거관리위원회가 ‘역선택 방지 조항’을 넣지 않기로 한 경선준비위원회안을 받아들이지 않으면 5일 예정된 ‘공정경선서약식’에 불참하겠다고 선언했다. 역선택 방지 규정 등을 두고서 정홍원 선거관리위원장이 윤석열 후보에 편에 선 것에 반발해, 당 대선 일정을 보이콧하겠다는 뜻을 밝힌 것이다.

국민의힘 대선주자 5인은 4일 공동성명을 통해 "당 선관위는 역선택 방지조항을 넣지 않기로 한 경선준비위원회위 원안을 즉각 확정하라"며 "요구가 받아들여질 때까지 5명의 후보자는 공정경선서약식에 참석하지 않는다"고 선언했다.

이들은 "국민적 축제의 장이 되어야 할 국민의힘 대통령 후보 경선이 파행으로 치닫고 있다"며 "절대적 중립을 지켜야 할 당 선거관리위원장이 특정 후보의 입장을 대변하며 평지풍파를 일으키고 있다"고 꼬집었다.

이들은 "정 위원장은 아무런 명분도 없는 경선룰 뒤집기 시도를 즉각 중단하기 바란다"며 "윤석열 후보 등은 ‘역선택이 우려된다’는 핑계를 대지만 정당과 후보를 분리하여 선택하는 것은 ‘역선택’이 아니라 ‘교차투표’"라고 주장했다.

이들 대선주자는 "3일 당 선관위 회의에서 6명의 선관위원들이 역선택 방지조항 도입에 반대하며 경선준비위 ‘원안 유지’ 입장을 냈음에도 불구하고 표결에서 가부동수(可否同數)인 때는 부결한다는 당헌·당규를 무시하고 5일 다시 표결을 하겠다는 위원장의 태도는 불공정을 넘어 당의 근간을 위협하는 심각한 도전"이라고 꼬집었다.

국민의힘 선관위원 등에 따르면 3일 선관위에서 역선택 방지 규정을 둘러싼 의견 확인 과정이 있었는데, 당시 6명이 역선택 방지 규정 적용에 반대한 것으로 알려졌다. 이를 표결로 보면 당규 등에 따를 경우 역선택 방지 규정은 부결됐어야 했지만, 정 위원장은 의견이 ‘팽팽하다’며 재투표 입장을 밝혔었다.

국민의힘 대선주자 5인은 거론됐던 중재안(‘정권교체 찬성하는 사람들에게만 묻자’, ‘역선택 방지 조항을 넣은 조사와 넣지 않은 조사의 결과를 합치자’)에 대해서도 반대 뜻을 밝혔다.

5일 예정된 공정경선서약식을 거부하는 이유에 대해서는 "경선룰의 대원칙도 확정되지 않은 상태에서 공정경선서약을 하라는 것은 우리가 정하는 대로 무조건 따라오라는 반민주적 결정"이라고 비판했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr