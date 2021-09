[속보]민주당 대전·충남 경선, 이재명 54.8%…과반 '압승'

속보[아시아경제 박철응 기자] 4일 더불어민주당 대선 경선 첫 개표 결과, 대전과 충남 지역에서 이재명 경기도지사가 54.81%로 과반을 넘겼다. 이낙연 전 민주당 대표는 27.41%를 얻는 데 그쳤다. 이어 정세균 전 국무총리 7.84%, 추미애 전 법무부장관 6.67%를 받았다. 박용진 의원은 2.44%, 김두관 의원은 0.84%를 얻었다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr