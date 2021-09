판매량 600% 껑충 '역주행' 쉐보레 콜로라도

코로나19로 픽업트럭 수요도 껑충…경쟁 수입차종 누르고 역주행

[아시아경제 유제훈 기자] 쉐보레 콜로라도가 수입 픽업트럭 시장에서 역주행하는데 성공했다.

4일 한국GM에 따르면 쉐보레 콜로라도는 지난 8월 한 달 간 총 689대가 판매됐다. 이는 전년 동기 대비 617.7%에 이르는 수준으로, 올 들어 최대 월간 판매 기록을 경신했다.

같은기간 한국수입차협회(KAIDA)의 집계에서도 쉐보레 콜로라도는 지난 한 달 간 661대가 판매, 메르세데스-벤츠 E250(1586대), 폭스바겐 티구안 2.0 TDI(820대)에 이어 베스트셀링카 3위에 오르기도 했다.

쉐보레 콜로라도가 역주행하고 있는 것은 픽업트럭 시장의 성장과도 궤를 같이한다. 코로나19 이후 차박 등 오토캠핑 수요가 늘면서 픽업트럭 시장도 점차 성장세를 이어가고 있어서다.

실제 국산 픽업트럭의 대표주자인 쌍용차 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸은 생산중단 등 각종 악재에도 올해에만 1만5000여대를 판매했고, 미출고 잔량도 4000여대에 이르는 상황이다.

경쟁 차종도 많지 않다. 포드 레인저, 지프 글래디에이터가 출시됐지만 이들 차종의 올해 1~7월 누적 판매량은 각기 605대, 506대 수준에 머물렀다. 한국GM은 "쉐보레 콜로라도는 고강성 풀 박스 프레임 바디로 구성된 정통 픽업트럭 모델로, 첨단 사륜구동 시스템을 통해 온로드와 오프로드에서 모두 뛰어난 주행성능을 발휘한다"면서 "지난달에도 경쟁 수입차를 누르고 1위를 차지하기도 했다"고 설명했다.

한편 업계에선 당분간 픽업트럭 모델의 강세도 이어질 것으로 본다. 코로나19 사태 장기화로 해외여행, 단체여행 등이 제한되면서 오토캠핑 수요가 더욱 늘어날 수 밖에 없는 상황이어서다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr