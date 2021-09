與 "윤석열 게이트" 총공세에…尹 "어이가 없다…상식적으로 판단해라"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장을 두고 이른바 '고발 사주 의혹'의 파장이 계속되고 있다.

3일 더불어민주당은 '윤석열 게이트'를 부각하며 총공세에 나섰다. 이는 지난해 4·15 총선 직전 윤석열 전 검찰총장의 측근 손준성 당시 대검 수사정보정책관이 미래통합당(현 국민의힘) 서울 송파갑 의원 후보였던 김웅 의원에게 여권 정치인에 대한 고발을 사주했다는 내용의 언론 보도를 둘러싸고 불거진 의혹이다. 이날 윤호중 원내대표는 최고위원회의에서 "과거 군사 쿠데타를 일으킨 전두환 씨의 신군부 하나회와 비교할 만한 사건"이라며 "이 의혹이 사실이라면 윤 전 총장은 검찰 하나회의 수장이다"라고 비판의 목소리를 높였다. 또 김용민 최고위원은 "국정 감사에서 이 문제를 적극적으로 다루겠다"고 언급했다.

더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표도 나서서 윤 전 총장을 비판했다. 이 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 '윤석열 후보는 후보직을 내려놓고 국민 앞에 소명하십시오'라는 제목의 글을 게시했다. 그는 "윤 전 총장이 작년 4·15 총선을 앞두고 여권 인사 고발을 야당에 사주했다는 것이 언론 보도로 드러났다"며 "윤 전 총장은 그런 적이 없다는 식의 반박에 이어, 오늘은 '고발 사주를 했다면 왜 안 됐겠느냐'며 적반하장의 태도를 보였다"고 지적했다. 또 "이번 사태는 제2의 국정농단이다"라며 "(국민의힘 측이) 지금이라도 윤 전 총장과 당사자들에 대한 법적 절차가 단호히 이행되도록 협조해주길 촉구한다"고 덧붙였다.

또 야당의 대선 주자들도 연이어 공세를 쏟아내고 있다. 유승민 전 의원은 "검찰 총장이 모르는 상태에서 중간 간부들이 사주를 할 수 있겠느냐"는 요지의 비판을 가했으며, 홍준표 의원도 "그러지 마시고 부인의 주가 조작 사건과 본인의 '청부 고발 의혹' 사건에나 잘 대비하라"고 지적했다. 또 최재형 전 감사원장도 "윤 전 총장이 사건의 진상을 밝히기 위해 최대한 협조해야 한다"고 언급했다.

이 의혹을 처음 보도한 인터넷매체 뉴스버스의 이진동 발행인은 3일 tbs 라디오에 출연하여 "김 의원과 손 검사 간의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 자료가 전달되는 형식으로 이뤄졌다"고 밝혔다. 이어 "김 의원이 위법성을 인식하고 당에 자료를 넘겼다는 걸 입증할 만한 정황 자료를 확보하고 있다"며 "판결문이 손 검사에서 김 의원에게 메신저로 전해졌다. 판결문이 담긴 파일 위에 '손준성 보냄'이라는 이름이 떠 있었다"고 주장했다.

그러나 김 의원과 손 검사는 이러한 의혹을 전면적으로 부인했다. 오늘(4일) 동아일보에 따르면 김 의원은 손 검사에게서 자료를 받은 기억 자체가 없다고 주장하며 "문제를 제기한 뉴스버스 측이 원자료를 공개해야 한다"고 반박했다. 그는 "경찰이 야당 의원인 나를 늘 예의주시하는 만큼 제보를 받으면 먼저 대화방을 나가자고 말한다"며 "손 검사는 좋아하는 친구지만 따로 밥 먹는 사이는 아니다"라고 설명했다. 반면 손 검사 역시 해당 기사의 내용이 사실이 아니라며 "제가 아는 바가 없어 해명할 내용도 없다"는 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

앞서 윤 전 총장은 직접 입을 열어 해당 의혹을 부인한 바 있다. 그는 3일 기독교회관을 방문한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "어이가 없다"며 "상식에 비춰 판단해 달라"고 강조했다. 또 "고발을 사주했으면 왜 고발이 되지 않았겠느냐"며 "증거가 있으면 대라. 그걸 내놓고 얘기하라"고 강조했다. 윤 전 총장은 "(당시) 정권에 불리한 수사를 한 검사에 대한 보복 인사로 이 정부에 불리한 사건 수사가 이뤄지지 않았다. 야당이 고발하면 오히려 검찰이 수사에 적극적으로 나서지 않았다"며 "이 발행인이 공개한 판결문 사진 역시 출처 불명의 사진에 불과하다"고 덧붙였다.

