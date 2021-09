[아시아경제 류태민 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 3일 기업심사위원회 개최 결과 내츄럴엔도텍 내츄럴엔도텍 168330 | 코스닥 증권정보 현재가 2,525 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,525 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일내츄럴엔도텍, 이집트 제약사와 8억 규모 백수오 등 복합추출물 공급 계약결산시즌...코스닥 적자기업 비상 close 에 대해 상장유지를 결정했다고 밝혔다. 이에 따라 내츄럴엔도텍은 6일부터 거래가 재개된다.

