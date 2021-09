유진투자증권, ‘해외주식 득템 이벤트’ 진행

인기 해외주식 10년 전 시세로 매입할 수 있어

[아시아경제 공병선 기자] 유진투자증권이 인기 해외주식을 10년 전 시세를 매입할 수 있는 ‘해외주식 득템 이벤트’를 진행한다고 3일 밝혔다.

유진투자증권은 이벤트 참여 고객 중 구글 1명, 테슬라 5명, 애플 10명, 스타벅스 30명을 추첨을 통해 2011년 9월1일 종가로 살 수 있는 기회를 제공할 예정이다. 종목별 10년 전 시세는 구글 266.5달러(약 30만8850원), 테슬라 4.8달러, 애플 13.6달러, 스타벅스 19.1달러 등이다.

아울러 이벤트 참여 고객 중 500명을 추첨해 인기 상장지수펀드(ETF)인 QYLD(GLOBAL X NASDAQ-100 COVERED CALL ETF)도 1주씩 증정할 계획이다.

이번 이벤트엔 이달 내 해외주식을 처음 거래한 유진투자증권 온라인 계좌 보유 고객 중에서 9월 한 달 동안 500만원 이상 해외주식을 거래한 고객만 참여할 수 있다.

해외주식 종목 이관 이벤트도 마련됐다. 오는 10월31일까지 온라인 종합계좌 보유 고객이 유진투자증권으로 해외주식을 입고하면 1000만원 당 1만원을 받을 수 있다. 100억원 입고 시 최대 1000만원까지 지급된다. 입고 후엔 해외주식 거래금액 100만원 이상과 12월8일까지 순이관 금액 유지 등 조건을 충족해야 최종적으로 혜택이 적용된다.

이외 해외주식 거래를 처음 신청하는 고객에겐 월 이용료 5달러의 미국 실시간 시세 서비스 1년 무료 제공, 미국 주식 거래 우대 수수료 0.08% 평생 제공, 우리은행 고시환율 기준 80% 환전 우대 혜택도 준비돼 있다.

김경식 유진투자증권 디지털금융실장은 “해외주식 투자에 관심이 많은 고객들을 위해 이번 이벤트를 준비했다”며 “이외에도 미국 실시간 시세 1년 무료, 종목 이관 이벤트 등 투자자들을 위한 다양한 혜택이 마련돼 있으며 고객들의 적극적인 참여 바란다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr