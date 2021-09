[아시아경제 류태민 기자] 세종메디칼 세종메디칼 258830 | 코스닥 증권정보 현재가 31,400 전일대비 550 등락률 -1.72% 거래량 91,771 전일가 31,950 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세“美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “경구용 치료제” 독보적 기업“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 조성환, 정현국 각자대표 체제에서 조성환, 이재철 각자대표 체제로 변경한다고 3일 공시했다. 이는 정현국 대표이사가 일신상의 사유로 사임하면서 이재철 대표이사를 신규선임한 데 따른 것이다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr