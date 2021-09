없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'

[아시아경제 이선애 기자] 자동차 업종에 대한 비중 확대 전략을 가져가야 한다는 투자 조언이 제기됐다.

4일 신한금융투자에 따르면 8월 자동차 국내 판매는 수요를 따라잡지 못하는 공급 상황이 연출되고 있고, 해외 판매는 재고 소진으로 팔고 싶어도 팔지 못하는 상황이다.

8월 내수 판매량(수입차 제외)은 10.6만대(-5.0%, 이하 YoY)를 기록했다. 6개월 연속 하락세가 지속되고 있다. 동남아 델타 변이 확산으로 차량용 반도체 수급 요건이 타이트해졌다. 실제 차량 수요는 견조해 백오더가 쌓이는 가운데 재고가 소진되며 정상 영업이 어려운 환경이다. 현대차·기아의 합산 국내 점유율은 86.6%(-0.9%p)를 기록해 높은 수준을 유지했으나 차량 공급 여건에 따라 모델별 판매량은 크게 요동쳤다. 현대차의 경우 상대적으로 고가 차종(그랜저, 제네시스) 생산 차질이 심화됐다. 전기차 생산은 E-GMP 모델 생산 정상화로 양사 모두 내연기관 대비 차질이 적었다.

해외 출하량 기준으로 현대차 17.1만대(-13.4% YoY), 기아 9.7만대(+5.3%)를 기록했다. 선진국의 경우 양호한 소매 판매 대비 출하대수가 감소하고 있어 반도체 부족(=공급 차질)의 영향이 녹아있다. 인도·브라질 등 신흥국 수요도 회복세를 보이고 있으나 러시아/중국 등 일부 국가에서는 수요가 부진한 모습이 겹쳤다.

미국 현황은 양사 모두 긍정적이었다. 소매 판매 감소가 제한적이고 경쟁사들 대비 인센티브 축소 폭은 컸다. 고수익성을 유지할 수 있는 환경이다. 반면 최근소매 수요가 소폭 둔화된 유럽의 경우 실적 개선 요인은 제한적일 전망이다. 대신 친환경차(BEV+PHEV) 중심의 판매 전략을 통해 연비 규제 회피와 친환경차 브랜드 확립에 힘쓰고 있다. 유럽 판매량 중 친환경차 비중은 현대차 24.9%, 기아차 22.9%를 기록했다. 하반기 EV6 수출 효과로 기아차는 추가 상승이 가능할 전망이다.

정용진 신한금융투자 수석연구원은 "외생 변수에 따른 자동차 생산 차질이 예상보다 장기화되면서 실적 개선 요인(비용 축소, 저마진 재고 소진, 고수익성 모델 중심의 유연 생산 체제)보다 실적 악화 요인(경직된 생산에 따른 고정비 증가, 재고 소진에 따른 영업 차질)이 커지고 있다"면서 "고마진 차종 판매가 견조한 기아차의 경우 실적 가시성이 높아 상대적으로 시장 우려에서 벗어날 수 있다"고 강조했다. 자동차 투자의견은 '비중확대'를 유지하고, 톱픽 종목으로는 '기아'를 추천했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr