컬러레이는 오는 10일 자사 홈페이지에서 국내외 투자자를 대상으로 2021년 반기 경영실적에 대해 기업설명회를 갖는다고 3일 공시했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr