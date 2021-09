2020년 무주군 전체 살림규모는 5786억

무주군, ‘2020 회계연도 결산기준 지방재정’ 운영 결과 공시

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 ‘2020 회계연도 결산기준 지방재정’ 운영 결과를 무주군 홈페이지에 공시했다고 3일 밝혔다.

공시내용을 보면, 2020년 무주군 전체 살림규모는 5786억원으로 전년대비 256억원 증가했다.

또한 세입재원 중 보조금이 377억원 증가했는데, 이는 코로나19와 집중호우 피해 등에 따른 지원이 가장 큰 요인으로 나타났다.

이와 함께 지방세 및 세외수입인 자체수입은 396억원, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 85만원인 것으로 집계됐다.

이밖에 지방교부세, 조정교부금, 보조금 등 이전재원은 3586억원, 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 1804억원이었다.

특히 무주군의 채무액은 없는 것으로 나타났다.

살림규모를 유사 지방자치단체와 비교해보면, 245억원 적었다.

한편, 지방재정 공시는 지방재정법 60조에 따라 지방자치단체가 재정운영 결과와 주민의 관심사항 등을 중심으로 객관적인 절차를 통해 주민들에게 공개하는 제도로, 매년 2월(예산기준), 8월(결산기준) 연 2회에 걸쳐 고시한다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr