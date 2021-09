걸그룹 AOA 출신 멤버, "중1 때 성폭행당했다" 폭로…경찰 수사 착수

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 인기 아이돌 걸그룹 ‘AOA’ 출신 A(29) 씨가 학창시절 성폭행당한 사실이 알려지면서 부산경찰이 수사에 돌입했다.

최근 A 씨는 3년 만에 활동을 재개하면서 한 유튜브 채널에 출연해 학창시절 성폭행 피해를 당했다고 호소했다.

부산경찰청 여성청소년범죄수사대는 그룹 AOA의 전 멤버 A 씨의 성폭행 피해에 대한 수사를 진행 중이라고 3일 밝혔다.

A 씨는 지난 1일 방송된 한 무속인 유튜브 채널에 출연해 성폭행 피해 사실을 고백했다.

A 씨는 해당 영상에서 중학교 1학년 당시 한 남학생으로부터 성폭행 피해를 당했다고 주장했다. 사건을 인지한 경찰은 A 씨의 동의를 얻어 수사에 착수했다.

2012년 AOA로 데뷔한 A 씨는 2019년 팀을 탈퇴하고 배우로 전향했다. A 씨는 지난해 AOA 그룹에서 멤버로부터 괴롭힘을 당했다고 폭로하기도 했다.

A 씨 사건을 맡은 경찰은 현재 수사가 진행 중인 사건으로 사건 경위를 밝힐 수 없다고 밝혔다.

