[아시아경제 임혜선 기자] 비와이엔블랙야크(이하 블랙야크)는 포스코 포항제철소(이하 포항제철소), 포스코 포항제철소 협력사협회(이하 협력사협회)와 투명 페트병을 활용해 친환경 제품을 생산하는 재활용 활성화 업무 협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이날 오전 경상북도 포항시에 위치한 포항제철소에서 진행된 협약식에는 김정회 블랙야크 상무와 한형철 포스코 포항제철소 행정부소장, 김헌덕 포스코 포항제철소 협력사협회장 등이 참석했다.

이번 협약으로 블랙야크는 포항제철소와 협력사 사업장에서 나오는 페트병을 수거해 ‘플러스틱(PLUSTIC)’ 제품을 생산하게 된다. 플러스틱은 국내에서 사용된 페트병의 자원 순환 시스템을 구축하며 개발한 블랙야크의 친환경 제품이다.

포스코는 자사의 제철소와 협력사에서 발생한 투명 페트병을 재활용한 다양한 플러스틱 제품을 공급받아 당사의 사회공헌활동에 사용할 계획이다.

